بيريز يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع مدرب عالمي

أعلنت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد تواصل مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، وطرح عليه فكرة تولي مسؤولية تدريب الفريق الملكي، خلفا لجولين لوبيتيغي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بيريز اتصل الاثنين الماضي بكونتي، المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي، وحصل منه على موافقة مبدئية لخلافة الإسباني لوبيتيغي، في حال إقالة الأخير من منصبة على رأس الإدارة الفنية للريال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإيطالي متحمس جدا لفكرة تدريب ريال مدريد، وخوض تجربة جديد مع واحد من أقوى دوريات كرة القدم في العالم.

وتعاقد الريال مع لوبيتيغي مطلع الموسم الحالي، ليكون بديلا للفرنسي زين الدين زيدان، الذي رحل بشكل مفاجئ عن الفريق.