بيسكوف: التصريحات الأمريكية حول التهديد الإرهابي في روسيا غير ملائمة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف اليوم أن تصريحات الخارجية الأمريكية حول التهديد الإرهابي في روسيا “غير ملائمة” مشيرا إلى أن بلاده ستواصل محاربة الإرهابيين وتقديم الدعم للجيش العربي السوري بهذا الصدد.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق اليوم أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي بشأن احتمال وقوع هجمات إرهابية في مدن روسية “تحريضية وأشبه ما تكون بالإيعازات”.

وقال بيسكوف في معرض تعليقه اليوم على تصريحات تناقلتها وسائل إعلام عن مصادر في واشنطن لم تكشف هويتها حول توجه الإدارة الأمريكية لدراسة “سيناريوهات قوة أكثر قسوة” لحل الأزمة في سورية “إنها أنباء لا مصدر معينا لها ولذلك لا داعي للتعامل معها بجدية”.