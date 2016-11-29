بيسكوف.. الرئاسة الروسية تقدم إيضاحا حول زيارة حفتر

صرح ناطق الرئاسة الروسية، في رد له على سؤال بشأن زيارة حفتر، إن زيارته تنصبّ في إطار الاتصالات التي تجريها روسيا مع ممثلي مختلف أطياف المجتمع الليبي.

وكان لحفتر لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، وأعلن حفتر خلال اللقاء أنه كان له لقاء مع وزير الدفاع الروسي.

وقال دميتري بيسكوف ناطق الرئاسة الروسية إن برنامج زيارة حفتر لا يتضمن عقد أي لقاء مع مسؤولي الرئاسة الروسية (الكرملين).

وأضاف الناطق الرئاسي ردا على سؤال بشأن ما إذا أمكن أن تساعد روسيا ليبيا أثناء محاربتها الإرهاب: يجب توجيه سؤال كهذا إلى وزارة الدفاع.