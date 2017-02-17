بيسكوف: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مهمة للطرفين والمجتمع

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف ان موسكو تعتبر ان العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في غاية الاهمية بالنسبة للطرفين وكل المجتمع الدولي ولذلك ترى أنها تستحق الاهتمام الكبير.

وبحسب موقع قناة “RT” الذي نقل عن بيسكوف قوله: “لا توجد لدى الكرملين أى أوهام بخصوص تحسن العلاقات الروسية الامريكية ولكن يجب الخروج بالاستنتاجات بعد لقاء رئيسى الدولتين” مضيفا: “مر فقط شهر واحد منذ تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة ولذلك لا يزال من السابق لاوانه الخروج بأى استنتاج أو تقييم وخاصة أنه لم يحدث أي لقاء مباشر بين الرئيسين فلاديمير بوتين وترامب”.

واعتبر بيسكوف أنه لا يوجد أي احباط فى الكرملين بسبب وتيرة تطور العلاقات الامريكية الروسية فى عهد ترامب وقال: انه “لن يتسنى تقييم افاق العلاقات الا بعد اجتماع الرئيسين”.