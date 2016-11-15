بيسكوف: الكرملين يدرس توسيع عملياته العسكرية في سورية لتشمل حلب

أكد الكرملين أن العملية العسكرية التي بدأتها القوات الروسية بسورية اليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني، تشمل ريفي حمص وإدلب فقط، مضيفا أن دراسة إمكانية توسيع العملية مستمرة.

وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي ردا على سؤال حول احتمال توسيع العملية لتشمل ريف حلب أيضا: «نواصل بحث هذا الموضوع ومواضيع أخرى».

وذكر بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لدى تقديمه أول تقرير للرئيس الروسي حول العملية التي تشارك فيها المقاتلات التي ترابط على متن حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف”، والفرقاطة “الأميرال غريغوروفيتش” المزودة بصواريخ “كاليبر” عالية الدقة، لم يذكر حلب، بل كان الحديث يدور عن توجيه ضربات إلى مناطق أخرى في ريفي حمص وإدلب.