بيسكوف: الموقف الروسي ثابت للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سورية

جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف التأكيد على ثبات الموقف الروسي تجاه التوصل الى حل سياسي للازمة في سورية وقال ” للأسف لا نلقى المعاملة بالمثل من قبل الادارة الاميركية الحالية “.

ووفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية التي نقلت عن بيسكوف قوله: “لا يزال الرئيس فلاديمير بوتين عند وجهة نظره حول استحالة تسوية الوضع فى سورية دون تعاون متعدد الاطراف وفعال وقبل كل شيء التعاون بين روسيا والولايات المتحدة”.

واشار الى انه من المبكر الخوض في سياسة الادارة الاميركية القادمة تجاه قضايا المنطقة والازمة فى سورية بشكل خاص.

وفى معرض رده على سوءال ما اذا كان لدى الكرملين او وزارة الخارجية الروسية اتصال مع نجل الرئيس الاميركي المنتخب أكد بيسكوف ان ” لا علاقة للكرملين او الخارجية بالحوار الذى اجراه دونالد ترامب جونيور في باريس حول سورية “.