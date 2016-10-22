بيسكوف: الوجود العسكري الروسي في سورية هدفه تقديم المساعدة في الحرب على الإرهاب

أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن الوجود العسكري الروسي في سورية هدفه تقديم المساعدة إلى الحكومة الشرعية في سورية في محاربتها للإرهاب ولـ “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

في سياق متصل قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها تدعو جميع الدول التي تمتلك تأثيراً على “المعارضة المسلحة” والإرهابيين في سورية إلى الإيفاء بالتزاماتها والضغط على هؤلاء حتى لا يعيقوا العمليات الإنسانية في حلب.

إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرغى ريابكوف ان قرار تمديد التهدئة الإنسانية فى حلب من عدمه ليس مرتبطا بروسيا وانما مرتبط بالخطوات التي سيتخذها الطرف الآخر.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ريابكوف قوله إننا “سنرى كيف ستسير الأحداث اليوم لقد صرحت القيادة الروسية العليا أن هذا الامر ليس مرتبطا بروسيا وانما مرتبط بقدر كبير بما اذا كان الطرف الاخر سيسير في هذا الاتجاه أو لا”.

وكان المتحدث باسم هيئة الاركان الروسية الفريق سيرغى رودسكوى أعلن في تصريح صحفى له أمس أنه “رغم عرقلة اعادة الوضع فى منطقة حلب الى طبيعته من قبل تشكيلات ما تسمى “المعارضة المعتدلة” ورعاتها الا أنه تم تمديد التهدئة الإنسانية لمدة 24 ساعة إضافية اعتبارا من الساعة ال 8 من صباح يوم السبت الى الساعة السابعة مساء استجابة لمطالب الامم المتحدة ومنظمات دولية أخرى”.

وأضاف إن “جميع الطلبات التى توجهها روسيا الى الجانب الأمريكي بالتأثير على مسلحى “المعارضة المعتدلة”المزعومة واقناعهم بوقف عمليات القصف والسماح للاهالى بالمغادرة أو مغادرتهم بأنفسهم تبقى بلا رد ” لافتا الى أن الممرات الانسانية المفتوحة لخروج المدنيين “لا تزال محاصرة من قبل الإرهابيين وهي تحت مرمى نيرانهم”.