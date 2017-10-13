بيسكوف: انسحاب واشنطن من  الاتفاق النووي سيضر الأمن العالمي

أعلن الكرملين أن الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى عواقب وخيمة, مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستضر بالتأكيد الأمن والاستقرار العالمي.

ونقلت وسائل إعلامية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قوله اليوم: مثل هذه الخطوات ستضر بالتأكيد بأجواء الشفافية والأمن والاستقرار وعدم الانتشار للأسلحة النووية في العالم بأكمله وذلك من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع حول الملف النووي الإيراني.

ولفت بيسكوف إلى أن روسيا تتمسك بموقفها الداعي إلى تسوية الملف النووي الإيراني والحيلولة دون انتشار أسلحة نووية في العالم , مشيراً إلى أن طهران أعلنت استعدادها للانسحاب من الاتفاق المذكور في حال خروج واشنطن منه.

بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم التزام روسيا الكامل بالاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني وعزمها الثابت نحو مواصلة تطبيق هذه الاتفاقية بالصيغة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي.