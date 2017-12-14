بيسكوف: بوتين كان يشرف على عمل القوات الروسية في سورية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بوتين أشرف شخصيا على عمل القوات الجوية الروسية في سورية.

وقال بيسكوف اليوم في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية: إن “الرئيس بوتين هو القائد الأعلى للقيادة العسكرية وبطبيعة الحال عندما يتم تنفيذ عملية خارج الحدود فإن العملية الخارجية لقوات القوى الجوية الروسية تخضع في الكثير من جوانبها لإشراف القيادة العليا للقوات المسلحة”.

وأوضح بيسكوف أن العملية العسكرية الروسية في سورية التي استمرت لسنوات حققت هدفها في العديد من النواحي حيث تم تحرير الأراضي التي كانت التنظيمات الإرهابية تنتشر فيها وأصبحت جميع الظروف ناضجة للدخول في تسوية سياسية في سورية ونتيجة لهذه الانجازات جاء الأعداد لزيارة الرئيس بوتين الأخيرة إليها.

وبدأت القوات الجوية الروسية في الثلاثين من أيلول عام 2015 عملية عسكرية بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب.