بيسكوف: بوتين لم يحدد مهلة زمنية للعمليات الروسية في سورية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحدد سقفا زمنيا للعملية العسكرية الروسية لمكافحة الإرهاب في سورية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يتوقع بأن تستمر العملية الروسية في سورية لأكثر من عام.. إن “بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لم يعلن أبدا أي توقعات أو تقييمات بشأن مدى العملية”.

وذكر بيسكوف أن بوتين أعلن أن الهدف الرئيس للعملية هو مساعدة السوريين والجيش السوري في محاربة الإرهابيين.

وأضاف بيسكوف.. إن “تقييم مدى نجاح العملية العسكرية التي انطلقت منذ عام شأن الخبراء العسكريين لكن يمكننا أن نقول شيئا واحدا هو أنه لا يوجد “داعش” و”القاعدة” و”جبهة النصرة” اليوم في دمشق وهو كما يبدو النتيجة الإيجابية الرئيسية للدعم الذي يقدمه طيراننا للقوات المسلحة السورية الشرعية”.

من جهة أخرى أشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يعتبر الأنباء الصادرة عما يسمى “المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن” حول الأحداث الدائرة في سورية واقعية لأنه في الخارج وقال..”إننا لا نعتبر أن المعلومات حول الأحداث في سورية التي تصدر عن منظمة تأخذ من بريطانيا مقرا لها تستحق الثقة”.

وبدأت القوات الجوية الروسية في ال30 من أيلول من العام الماضى عملية عسكرية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية من عتاد وأسلحة متنوعة ومنشآت لإنتاج القذائف والعربات وسيارات وصهاريج تنقل النفط السوري المسروق إلى داخل الأراضى التركية.