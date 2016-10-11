بيسكوف: بوتين يلغي زيارته المقررة إلى فرنسا في الـ 19 من الشهر الحالي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر إلغاء زيارته الرسمية إلى فرنسا المقررة في الـ 19 من الشهر الحالي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله “إن هذا القرار جاء بسبب الفعاليات المتعلقة بافتتاح المركز الثقافي الروسي في العاصمة الفرنسية التي أصبحت خارج جدول أعمال الزيارة”.

وكانت مصادر في الرئاسة الفرنسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الرئيس الروسي “يود تأجيل زيارته المقررة إلى باريس الأسبوع المقبل”.

وقالت المصادر إنه “جرى اتصال بين الإليزيه والكرملين لإبلاغ موسكو بإمكانية عقد اجتماع عمل بين هولاند وبوتين حول سورية إلا أن روسيا أعربت عن رغبتها بتأجيل الزيارة”.

وجاء إلغاء الزيارة بعد أن لوح هولاند في تصريحات لقناة “تي ام سي” أول أمس بإمكانية إلغاء لقائه المقرر مع بوتين في باريس بذريعة استخدام موسكو حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي يوم السبت الماضي ضد مشروع قرار فرنسي حول الوضع في مدينة حلب.