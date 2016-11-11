بيسكوف.. تطابق رؤى بوتين وترامب في السياسة الخارجية

صرح ناطق الرئاسة الروسية عن تقارب رؤى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في السياسة الخارجية.

ولفت دميتري بيسكوف، الناطق بلسان الرئاسة الروسية، في تصريحات صحفية إلى أن هذا التقارب يكاد يصل إلى حد التطابق.

وذكر ناطق الرئاسة الروسية، الذي تحدث للصحفيين في مدينة نيويورك، أن ترامب قال إنه يعطي أولوية قصوى لأمريكا ومصالحها، وإنه مستعد إبان ذلك لإجراء الحوار مع أي بلد.

ومن جانبه قال بوتين «نفس الشيء» بمعنى أنه يعطي أولوية قصوى لمصالح وطنه روسيا.

وكان بيسكوف قال في تصريح لوكالة «اسوشيتد برس» إن موسكو أبدت دهشتها من اتهام المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بأنه يفتقر إلى الإيمان بالوطن لا لسبب سوى أنه أعلن استعداده للتحدث للرئيس الروسي.