بيسكوف: روسيا تؤكد اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمنها من الهجمات الالكترونية

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن بلاده تتخذ “كل ما يلزم لضمان أمنها من الهجمات الالكترونية”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله في تصريح للصحفيين تعليقا على أنباء عن تسلل هاكرز أمريكيين إلى أنظمة إلكترونية روسية مهمة إن السلطات “تتخذ الإجراءات لضمان الأمن الإلكتروني وحماية المعلومات على المستوى المناسب ووفقا للتهديدات التي أعلن عنها بشكل رسمي مسؤولون في الدول الأخرى”.

وكانت وسائل إعلامية أمريكية كشفت في وقت سابق اليوم بأن هاكرز أمريكيين تمكنوا من التسلل إلى “أنظمة إلكترونية حكومية روسية خاصة بشبكات الطاقة الكهربائية وباتصالات سلكية ولاسلكية إضافة إلى منظومة قيادة في الكرملين وجعلوها قابلة للتعرض لهجمات إلكترونية قد تقوم بها الولايات المتحدة عن طريق استخدام سلاح إلكتروني سري إذا دعت الضرورة إلى ذلك” حسب زعم مسؤولين أمريكيين.

وسبق أن أعلنت مصادر أمريكية في الخامس عشر من تشرين الأول الماضي أن وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه تعد لهجوم إلكتروني “لإزعاج وإرباك القيادة الروسية في الكرملين” وتعهدت موسكو بالرد على هذه الهجمات.