بيسكوف: روسيا قد تواصل نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا قد تواصل نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد إطلاق خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2” مشيرا إلى أن الحديث لا يدور حول وقف نقل الغاز عبر أوكرانيا ومن الممكن مواصلة هذا النقل إلا أن ذلك يعود إلى الجانب الأوكراني.

يشار إلى أن بوتين شدد مرارا على مواصلة هذه الإمدادات بسبب المنافع الاقتصادية كما أعربت شركة “غازبروم” عدة مرات عن استعدادها لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2019 في حال أثبتت كييف المنفعة الاقتصادية للعقد.

ويتضمن مشروع “التيار الشمالي 2” بناء خطي أنابيب غاز بقدرة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ويمتد من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا ومن المقرر الانتهاء من عمليات البناء في عام 2019.