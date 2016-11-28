بيسكوف: روسيا لا تنتهج التدخل في سير انتخابات البلدان الأخرى بما فيها فرنسا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن موسكو لا تنتهج التدخل في سير انتخابات البلدان الأخرى بما فيها فرنسا وتحترم العمليات الانتخابية .

ونقلت وكالات روسية عن بيسكوف قوله في حديث أدلى به للصحفيين اليوم “هناك مرشحون اضطر رئيسنا لإقامة اتصالات أوسع معهم في السنوات الأخيرة، بينما هناك مرشحون آخرون كانت اتصالاته بهم أقل ومعرفته لهم أضعف”.

وأشار بيسكوف إلى أنه ليس من المجدي اعتبار حديث الرئيس فلاديمير بوتين عن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون دعما روسيا له في حملته الانتخابية.

وفاز رئيس الوزراء الفرنسى الاسبق فرنسوا فيون بفارق كبير في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي التى تسبق الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل.

ولفت بيسكوف إلى أن روسيا تنطلق في تعاملها من مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنظر باحترام تقليدي لخيار الناخبين أينما كانوا مبينا أن الرئيس بوتين لم يعرب في تصريحه عن أي نوع من التفضيل وكان يجيب عن سؤال طرح عليه ولم يبادر هو إلى ذكر فيون .

يذكر أن فيون يتبنى مواقف مناقضة للرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند ولسلفه اليمينى نيكولا ساركوزى بتأكيده ارتكاب فرنسا أخطاء بسياساتها إزاء سورية حيث دعا فى تصريحات له العام الماضي إلى دعم القوات القادرة على هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي على الأرض ومن بينها الجيش العربي السوري وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية.