بيسكوف: زيارة الرئيس بوتين إلى شبه جزيرة القرم شأن روسي داخلي

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف اليوم أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم شأن روسي داخلي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين تعليقا على احتجاج السلطات الأوكرانية على الزيارة أن: «أوكرانيا تعرب بشكل تقليدي عن اعتراضها ونحن تقليديا لا نعير هذه الاعتراضات اهتماما»، مشددا على أن زيارة الرئيس بوتين إلى القرم ليس من شأن أي دولة بما في ذلك أوكرانيا.

وكانت شبه جزيرة القرم عادت إلى السيادة الروسية بعد تنظيم استفتاء عام 2014 حيث وافقت أغلبية ساحقة من سكان شبه الجزيرة على الانضمام مجددا لروسيا الاتحادية وهو ما أزعج الدول الغربية التي سارعت إلى فرض عقوبات أحادية على روسيا.