بيسكوف: على الأمم المتحدة عدم تجاهل الأدلة على فظائع الإرهابيين في حلب

دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف الأمم المتحدة إلى عدم تجاهل الأدلة على فظائع الإرهابيين في حلب مشددا على “أنه من غير اللائق تماما ألا تترك تلك الفظائع التي يرتكبها هؤلاء الإرهابيون أي موقف لدى الآخرين”.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم في موسكو .. إن “ما تنقله وسائل الإعلام والصحفيون العاملون على أرض حلب يشهد على أن السكان المدنيين يرحبون بعفوية وبهجة بتحرير الجزء الشرقي للمدينة من الإرهابيين” موضحا ان البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تتناقض بشدة مع هذه الوقائع والمشاهد وتحاول التصوير أن الجيش السوري هو من “يقوم بعمليات قتل للمدنيين في حلب”.

وكان بيسكوف أكد فى تصريحات له أمس أن خلو بيان المستشار الخاص للمبعوث الأممي إلى سورية للشؤون الإنسانية يان ايغلاند من الإشارة إلى الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في حلب يدل على أنه لا يعلم حقيقة ما يحدث هناك.