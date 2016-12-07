بيسكوف: لايوجد في أحياء حلب الشرقية إلا الإرهابيين 

أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم أن كل المسلحين في شرق حلب التفوا حول تنظيم “جبهة النصرة” ولا أحد غير الإرهابيين هناك.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: «تعلمون أن هناك بضع مئات من البلدات وجماعات مختلفة انضمت لنظام التهدئة، أما فيما يتعلق بالمسلحين الباقين في شرق حلب أقول أيا كان هؤلاء فإنهم قد اتحدوا حول تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي وكل هؤلاء المسلحين

إرهابيون».

وردا على سؤال بشأن إمكانية زيادة مشاركة القوات الروسية بمكافحة الإرهاب في سورية قال المتحدث باسم الكرملين أن: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو صانع القرار الاستراتيجي بهذا الشأن»، مضيفا/: «لدينا معلومات حول تمكن الجيش العربي السوري كل يوم من تحرير مناطق

أكثر من الارهابيين في شرق حلب وفيما يتعلق بمسالة خروج المسلحين من المدينة فكما تعلمون تم عرض الخروج عليهم وتمت مناقشة هذا الموضوع في وقت سابق وبالفعل هذه القضية على جدول الأعمال».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أمس أن: «الإرهابيين الرافضين الخروج من الأحياء الشرقية لمدينة حلب سيتم القضاء عليهم».

إلى ذلك قال بيسكوف: «إن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التسوية في سورية تجري على مستوى الخبراء وأن لا علم له حول مفاوضات بشأن مقترحات جديدة في هذه القضية».