بيسكوف: لا صفقة بين موسكو وأنقرة حول سورية

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف اليوم ما تداولته وسائل اعلام تركية عن وجود صفقة بين روسيا وتركيا حول سورية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بيسكوف قوله: لا لم يحدث ذلك

ولفت بيسكوف الى أن “المسائل المرتبطة بالتعاون العسكرى التقنى كانت موجودة في جدول أعمال الاتصالات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وتم التطرق كذلك الى مختلف منظومات الدفاع الجوي التي بامكان روسيا النظر في امكانية تصديرها الى تركيا”.

وتأتى تصريحات بيسكوف هذه في عاصمة أرمينيا يريفان التي تستضيف اليوم جلسة مجلس الامن لمنظمة معاهدة الامن الجماعي.

وكانت وسائل اعلام تركية تداولت خبرا مفاده بأن المحادثات بين الرئيسين الروسي والتركي في اسطنبول الاثنين الماضي بحثت احتمال عقد صفقة روسية تركية حول سورية.