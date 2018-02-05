بيسكوف: موسكو ردت على إسقاط الإرهابيين طائرة “سو-25”

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، أن موسكو ردت بشكل صارم على الإرهابيين لإسقاط المقاتلة سو-25، السبت الماضي.

بيسكوف ذكر أنه عندما تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انتهاء المرحلة النشطة من العملية لدعم قوات الجيش العربي السوري في عملهم لمكافحة الإرهاب، هو قال إن ما تبقى من إمكانات القوات المسلحة الروسية في القواعد المؤقتة كافية لتنفيذ ضربة مدمرة للإرهابيين إذا لزم الأمر، وهذا بالضبط ما يتحدث عن الضربات الدقيقة.

وأضاف أن الكرملين قلق للغاية من امتلاك الجماعات الإرهابية في سورية لمنظومات دفاع جوي محمولة، ويصفها بأنها تشكل “خطرا هائلا” على كل الحكومات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت بمقتل 30 إرهابيا بغارة جوية لمقاتلاتها على مواقعهم في إدلب.