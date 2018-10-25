بيسكوف: موسكو قلقة إزاء معلومات عن وقوف واشنطن وراء هجمات على حميميم

أعلن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، عن قلق موسكو حيال المعلومات التي تحدثت عن توجيه طائرة استطلاع أمريكية لطائرات”الدرون” المسيرة التي استهدفت القاعدة الروسية في حميميم مطلع العام الحالي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم “إن هذه المعطيات مثيرة للقلق الشديد .. وسيعمل العسكريون الروس على تحليل هذه البيانات للخروج بالاستنتاجات اللازمة” موضحا أنه العسكريون فقط يمكنهم إعطاء كل التفاصيل في هذه الحالة.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين أكد في وقت سابق اليوم في بكين أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز /بوسديون 8/ عملت على توجيه طائرات الدرون التي هاجمت القاعدة الروسية في حميميم مطلع العام الجاري