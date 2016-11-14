بيسكوف: موسكو لا تخطط لإقامة اتصالات بترامب قبل تنصيبه

أعلن الكرملين نفيه إقامة اتصالات بفريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مؤءكدا أن موسكو تتعامل مع الرئيس الحالي باراك أوباما.

ونقل موقع روسيا اليوم عن دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الكرملين قوله اليوم في معرض رده حول وجود علاقات محتملة بين جهات روسية رسمية وفريق دونالد ترامب.. “لا.. لم يتم تنصيب ترامب حتى الآن” مشيرا إلى أن ترامب بدأ بتشكيل إدارته المستقبلية مؤخراً ومن السابق لأوانه الحديث عن توقعات معينة لدى الجانب الروسي حول آفاق العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأكد بيسكوف أن ترامب لم يزر موسكو منذ دخوله إلى السباق الرئاسي في الولايات المتحدة كما لم يخطط الكرملين لتوجيه دعوة إليه لزيارة روسيا لافتا إلى أن الخبراء الروس وممثلي المؤسسات الروسية في الخارج يقيمون اتصالات بكل أطياف القوى السياسية في كل بلد يعملون فيه.

وكان بيسكوف أشار في وقت سابق إلى أن موسكو تأمل بتحسين العلاقات الروسية الأمريكية بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.