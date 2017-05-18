بيسكوف: نحن لا ولن نتدخل في شؤون الولايت المتحدة الداخلية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن بلاده لن تتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة رافضا التعليق على مقترحات بعض الساسة الأمريكيين عزل الرئيس الامريكي دونالد ترامب من منصبه.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن بيسكوف قوله ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تنظر في سيناريو تطور العلاقات مع واشنطن في حال تم عزل ترامب.. “أعتقد أن هذا السؤال في غير محله فنحن لا ولن نتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة”.

من جانبه أعلن رئيس لجنة السياسة الإعلامية عضو مكتب الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي ألكسي بوشكوف أن بعض الدوائر في الولايات المتحدة تحاول تحقيق إقالة ترامب لأنه لا ينسجم مع المؤسسة الأمريكية التقليدية.

وقال بوشكوف في لقاء مع مجموعة من سفراء بلدان أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي اليوم في موسكو إن “حرب معلومات أو ما يسمى حرب وسائل إعلام رئيسية أعلنت ضد ترامب”.

وأضاف بوشكوف إن “المهمة من هذا التحدي هي إما تحقيق إقالة ترامب أو تقييد حريته في المناورة وربط يديه وقدميه” مشيرا إلى أن ترامب لا ينسجم مع المؤسسة السياسية الأمريكية التقليدية ولهذا السبب هو عرضة لهجمات إعلامية.

وكانت وسائل إعلام تناقلت أن النائب الديمقراطي في الكونغرس أل غرين دعا أمس إلى عزل ترامب من منصبه.