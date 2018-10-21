بيسكوف: ننتظر من أمريكا توضيحات بشأن انسحابها من معاهدة الصواريخ

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة وقصيرة المدى “تتطلب توضيحات من الجانب الأمريكي”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله “إن مصير المعاهدة الروسية الأمريكية حول الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى سيناقش أثناء اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والمستشار الأمريكي للأمن القومي جون بولتون”.

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف أكد في تصريحات له اليوم أن خطط الولايات المتحدة بشأن الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى تندرج في إطار محاولات الابتزاز المستمرة التي تمارسها واشنطن ضد روسيا.

وجرى توقيع المعاهدة بين موسكو وواشنطن بشأن قيام الطرفين بتدمير ترسانتيهما من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في عام 1987 وشملت المعاهدة مجموعة واسعة من الصواريخ ذات المدى المتراوح بين 500 و1000 كم وبين 1000 و5500 كم.