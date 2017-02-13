بيسكوف يرجح عقد لقاء بين بوتين وترامب في تموز القادم

توقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في ألمانيا خلال الصيف القادم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله.. “ننطلق من أنه في شهر تموز من العام الجاري سيعقد اجتماع مجموعة العشرين في ألمانيا حيث سيلتقي الرئيسان بوتين وترامب بصورة أو بأخرى” لافتا في الوقت نفسه إلى عدم توافر أي تفاصيل دقيقة حول اللقاء المتوقع.

يذكر أن الرئيسين بوتين وترامب اتفقا أثناء مكالمة هاتفية بينهما في ال28 من كانون الثاني الماضي على إجراء لقاء خاص بينهما لاحقا.

يشار إلى أن قمة مجموعة العشرين ستعقد يومي السابع والثامن من تموز القادم في مدينة هامبورغ الألمانية.