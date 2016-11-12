بيسكوف يشدد على فصل «المعارضة» عن الإرهابيين في سورية

جدد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف التأكيد على أهمية فصل “المعارضة” عن الإرهابيين في سورية، مشيراً إلى أن روسيا تدعم الحكومة السورية والتي لا يوجد بديل لها سوى تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” الإرهابيين.

وقال بيسكوف في حديث له إنه “دون تعاون روسيا والولايات المتحدة في الخطوات المستقبلية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في سورية فإن حل الأزمة “سيكون صعباً”.

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تأمل في تحسين العلاقات الروسية الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية وقال: “ترامب كان مؤيداً قوياً جداً لفكرة العلاقات الطيبة بين بلدينا”.

وأضاف بيسكوف: “يتوجب على روسيا والولايات المتحدة أن تعملا بشكل مشترك لمواجهة الخطر الرئيسي للإرهاب العالم”.