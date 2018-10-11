بيسكوف ينفي أنباء عن لقاء جديد بين بوتين وترامب

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم، صحة الأنباء عن لقاء جديد قد يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله: “إن هذا الأمر مناف للحقيقة وليس هناك أي خطط أو أفكار حول ذلك في الوقت الحالي”.

وفي وقت سابق نقلت ذكرت صحيفة هيلسنغين سانومات الفنلندية أن بوتين وترامب قد يعقدان لقاء آخر في فنلندا الربيع المقبل.

وكان بوتين وترامب التقيا في تموز الماضي في هلسنكي وبحثا التعاون الاقتصادي بين البلدين إضافة إلى تسوية الأزمة في سورية ونقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا وموضوعات أخرى.