بيسكوف ينفي الأنباء عن اتصالات بين فريق ترامب والاستخبارات الروسية

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف مزاعم بعض وسائل الإعلام عن اتصالات بين فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهاز المخابرات الروسية قبل الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم: “إن الأنباء التي تحدثت عن اتصالات فريق ترامب بجهاز المخابرات الروسية قبل الانتخابات الأمريكية لا أساس لها من الصحة” داعيا إلى عدم الوثوق بالأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام حول هذا الأمر.

وأضاف بيسكوف: “لن نصدق معلومات لا مصدر لها حيث أن أخبار الصحف لم تستند إلى أي وقائع ولم تشر كذلك إلى أي حقيقة وسيأتي الوقت ويصرح أحد الأشخاص بالأمر دعونا ننتظر هذه اللحظة”.

وأشار بيسكوف إلى أنه لا يرى أي شيء غريب في اتصالات مستشاري الرئيس الأمريكي بمسؤولين روس معتبرا ذلك “ممارسة دبلوماسية عادية” لافتا إلى أن اتصالات موسكو مع إدارة ترامب لم تكن أكثر كثافة من اتصالاتها مع غيرها من الإدارات الأمريكية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز زعمت نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين أن تسجيلات هاتفية ومكالمات تم رصدها تظهر أن أعضاء في حملة ترامب الرئاسية ومساعدين آخرين له اتصلوا مرارا بمسؤولين كبار بالمخابرات الروسية خلال العام الذي سبق الانتخابات مشيرة إلى أن ثلاثة منهم قالوا إن أجهزة تنفيذ القانون والمخابرات الأمريكية اعترضت الاتصالات في الوقت ذاته تقريبا الذي اكتشفت فيه أدلة على أن روسيا كانت تحاول التأثير على انتخابات الرئاسة بالقرصنة الإلكترونية على اللجنة الوطنية الديمقراطية.