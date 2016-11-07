بيسكوف ينفي تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، الاثنين 7 تشرين الثاني، على أن موسكو لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بيسكوف للصحفيين: «(الانتخابات) شأن الولايات المتحدة الداخلي على الإطلاق. وليس من حقنا التدخل في هذا الشأن، ولا نتدخل في عملية الانتخابات في الولايات المتحدة، فهناك الكثير من المشكلات لديهم من دوننا».

كما نفى المسؤول الروسي المزاعم الأمريكية بشأن جمع الكرملين للملف المشوه لسمعة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، أو بشأن قيامه بحملة ترمي إلى نشر معلومات مزورة في أثناء الانتخابات الأميركية واصفا ذلك بأنه نوع من الهراء.