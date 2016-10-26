بيسكوف يوضح ما هو الأهم لدى الرئيس بوتين

أعلن ناطق الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين يتصرف دائما من منطلق الحرص على مصالح بلاده.

وقال دميتري بيسكوف، الناطق بلسان الرئاسة الروسية، في رد له على سؤال عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وموقف الرئيس الروسي من المرشحين لمركز رئيس الولايات المتحدة: إن الأهم لدى الرئيس الروسي مصالح روسيا وليس ترامب ولا هيلاري كلينتون.

وأضاف الناطق الرئاسي أن الرئيس بوتين كان قد أبدى استعداده مرارا لإجراء المحادثات مع أي زعيم أجنبي بهدف تطوير العلاقات مع بلاده.

وأكد الناطق استعداد بوتين لإجراء المحادثات مع أي رئيس للولايات المتحدة يختاره الناخبون الأمريكيون.