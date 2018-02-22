بيكه يغيب عن جيرونا.. والبديل فيرمايلين

واصل برشلونة استعداداته لمواجهة جيرونا، يوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الليجا.
وشهدت مران البلوجرانا اليوم، غياب المدافع جيرارد بيكيه، بسبب بعض المشاكل البدنية، ليثير الشكوك حول مشاركته في المباراة المقبلة.
وسيكون على المدرب إرنستو فالفيردي، الاختيار بين الثنائي توماس فيرمايلين، وياري مينا، لخوض مباراة جيرونا في مركز قلب الدفاع رفقة المتألق صامويل أومتيتي.
وكان المدافع البلجيكي، قد حصل مؤخرا على التصريح الطبي بعد تعافيه من الإصابة، ودخل قائمة الفريق في مباراة تشيلسي، في دوري أبطال أوروبا، ولكنه لم يشارك.
بينما شارك ياري مينا في دقائق بمباراة فالنسيا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كما ظهر في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى أمام خيتافي بالليجا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
ومن المتوقع أن يبدأ فيرمايلين في التشكيلة الأساسية أمام جيرونا، إذا تم استبعاد بيكيه من اللقاء، نظرا للمستوى الجيد الذي ظهر به هذا الموسم بعد إصابة أومتيتي.