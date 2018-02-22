بيكه يغيب عن جيرونا.. والبديل فيرمايلين

واصل برشلونة استعداداته لمواجهة جيرونا، يوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الليجا.

وشهدت مران البلوجرانا اليوم، غياب المدافع جيرارد بيكيه، بسبب بعض المشاكل البدنية، ليثير الشكوك حول مشاركته في المباراة المقبلة.

وسيكون على المدرب إرنستو فالفيردي، الاختيار بين الثنائي توماس فيرمايلين، وياري مينا، لخوض مباراة جيرونا في مركز قلب الدفاع رفقة المتألق صامويل أومتيتي.