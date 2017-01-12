بيكيه غاضب من إدارة برشلونة.. والسبب !

أشارت صحيفة إسبانية، إلى أن جيرار بيكيه، مدافع برشلونة، خاض مباراة أتلتيك بيلباو، مساء الأربعاء، التي أقيمت على كامب نو، في كأس الملك، وهو في حالة نفسية سيئة.

وكان النادي الكتالوني، شدد على المدافع الدولي، بعدم الاحتكاك بحكم المباراة، خشية تعرض النادي لأي إيذاء خاصة بعدما شن اللاعب انتقادات شديدة على التحكيم، بداعي التحامل على البرسا.

واستدلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” على سوء حالة بيكيه، بتخليه عن عادته في الاحتفال بجنون، بالأهداف الحاسمة لفريقه، عندما سجل ميسي، هدفًا من ركلة حرة، منح الفوز للبارسا (3ـ1)، والتأهل لربع النهائي.

وأشارت إلى أن “بيكيه اكتفى باحتفال هاديء بهدف ميسي، ولم يظهر في صورة الاحتفال سواء في الصور أو الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تقمص دوره هذه المرة لاعب الوسط رافينيا ألكانتارا”.

وبررت الصحيفة، سوء الحالة النفسية لبيكيه، هو شعوره بعدم مساندة كبيرة من النادي، سواء لويس إنريكي، مدرب الفريق، أو روبرتو فرنانديز، السكرتير الفني، في أزمته مع التحكيم.

كانت لجنة التحكيم، رفعت شكوى ضد المدافع؛ بسبب انتقاده للحكام، في وسائل الإعلام، بعد مباراة بيلباو في ذهاب ثمن نهائي الكأس، ومباراة فياريال بالليجا.