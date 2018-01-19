بيكيه والبرسا ضحايا لإهانات الجماهير

رفعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا” شكاوى للجنة المسابقات بالاتحاد الوطني للعبة، وللجنة مكافحة العنف، بشأن إهانات تلقاها نادي برشلونة ومدافعه جيرارد بيكيه في مباراة كأس الملك التي أقيمت الأربعاء على ملعب نادي إسبانيول.

وقالت الليجا إن جماهير إسبانيول رددت 11 مرة خلال مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الملك، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، هتافات مسيئة للبارسا, كما وجهت الجماهير إهانات لبيكيه في الدقيقتين 24 و76.

وأشارت الليجا إلى أن النادي صاحب الأرض استخدم مكبرات الصوت “مرات عدة” لمطالبة جماهيره بعدم ترديد هتافات تحمل إهانات للاعبين والفريق المنافس.