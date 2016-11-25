بيكيه يثير قلق برشلونة قبل موقعة سوسيداد

أثار جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني القلق في ناديه اليوم الجمعة، بعد غيابه عن تدريبات الفريق الكتالوني قبل موقعة الأنويتا الهامة لبرشلونة أمام ريال سوسيداد.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من برشلونة إن جيرارد بيكيه غاب عن تدريبات برشلونة اليوم بسبب بعض الآلام التي شعر بها في المباراة الأخيرة أمام مالاجا بالدوري الإسباني.

وشارك بيكيه في مباراة سيلتك يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا ولكنه لم يكمل المباراة وخرج في الدقيقة 72 من المباراة. وقال لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بعد المباراة إنه فضل إراحة بيكيه بعدما شعر ببعض الألم.

وبحسب الصحيفة فإن بيكيه سوف يكون متواجدًا يوم الأحد أمام ريال سوسيداد لكن لا تزال مشاركته كأساسي محل شك، خاصة بعد غيابه اليوم عن تدريبات البلاوجرانا.