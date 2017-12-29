بينهم أطفال ونساء.. تحرير مخطوفين لدى المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية

تم اليوم تحرير عدد من المختطفين بينهم نساء وأطفال كانت المجموعات المسلحة اختطفتهم في أوقات سابقة من مناطق مختلفة.

وذكر مصدر إعلامي من مخيم الوافدين أنه في إطار اتفاق لإخراج المختطفين والحالات الإنسانية المحتجزة لدى المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية قام الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم بإخراج عدد من المدنيين المختطفين بينهم نساء وأطفال.

وتحدث المحررون عن معاناتهم خلال فترة اختطافهم من نقص الغذاء والدواء الذي كانت تمنعه عنهم الجماعات الإرهابية إلى أن تمكنوا من الخروج بفضل مساعدة الجهات المعنية والهلال الأحمر العربي السوري.

وأصدر الهلال الأحمر العربي السوري بيان قال فيه: متطوعي الهلال بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قاموا بإتمام عملية نقل 85 حالة إنسانية من منطقة الغوطة الشرقية إلى مشاف داخل دمشق وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وتم الليلة قبل الماضية إخراج 10 مختطفين بينهم طفلان كانت المجموعات المسلحة اختطفتهم في أوقات سابقة من مناطق مختلفة وسبقها بيوم إخراج 6مختطفين وعدد من الحالات الإنسانية في إطار الاتفاق نفسه.