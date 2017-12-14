بينهم أطفال ونساء.. مقتل 23 يمنياً بغارات العدوان السعودي

قتل 23 يمنيا بينهم نساء وأطفال من جراء غارات شنها طيران العدوان السعودي اليوم على محافظات تعز وصعدة وصنعاء في اليمن.

وقالت وكالة سبأ اليمنية “إن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن سلسلة من الغارات استهدفت جسرا في محافظة تعز ما أدى إلى استشهاد 12 مواطنا”.

وأضافت الوكالة ”إن طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف مديرية غمر بمحافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين بينهم امرأتان وطفل وثلاثة مسعفين كما استهدف مديرية رازح بالمحافظة ذاتها ما أدى إلى استشهاد ثلاثة”.

وأدان مصدر يمني بشدة إمعان تحالف العدوان في استهداف المدنيين داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من مجازر يومية.

من جهة أخرى أوقع الجيش اليمني بالتعاون مع اللجان الشعبية قتلى ومصابين في صفوف مرتزقة العدوان خلال عملية نوعية على مواقعهم في منطقة نهم بمحافظة صنعاء كما دمر آلية محملة بالمرتزقة إثر استهدافها بصاروخ موجه في مديرية صرواح بمحافظة مارب.

وقتل عدد من مرتزقة العدوان وأصيب آخرون إثر عمليات للجيش واللجان الشعبية في جبل قهبان بمحافظة تعز وفي مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.