بين أفضل 10 مقاتلات في العالم..«باك فا» الروسية الأولى

وضع موقع «Global Conflict» المقاتلة الروسية المتعددة المهام «تي-50» (باك فا) بالمركز الأول في قائمة أفضل 10 مقاتلات في العالم.

وأشار الموقع إلى أنه من مزايا المقاتلة الروسية سرعتها العالية ومدى تحليقها، والمحركات القوية ومناورتها الجيدة.

ودخل في القائمة أيضا ثلاث طائرات روسية. مقاتلات «سو-35» و«سو-30أم كي إي» في المرتبة الثالثة والرابعة بالترتيب، و«ميغ-»35 في المرتبة الثامنة.

وأضاف الموقع أن «سو-35» خطيرة جدا”، وأن من مزايا «سو-30 أم كي إي» رادارها القادر على كشف الهدف.

واحتلت الطائرات الأمريكية (“إف-16″ و”إف-35″ و”إف-22”) المراكز العاشر والسابع والثاني على التوالي.

وحصلت على المرتبة التاسعة الطائرة السويدية Gripen ذات الجناح المثلث، وأما الفرنسية Dassault Rafale في المركز الخامس والأوروبية تايفون في المركز السادس.