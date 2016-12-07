بيونسيه ملكة جوائز غرامي لعام 2017

من المتوقع أن يشهد حفل توزيع جوائز غرامي السنوي الـ 59 جوا من الصخب والمرح بحضور المغنية بيونسيه التي تٌعد من أقوى نجوم الغناء في العالم.

فقد كشفت الترشيحات يوم الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول أن بيونسيه قد أصبحت أكثر المرشحات لجوائز غرامي حظاً في تاريخ الجائزة نظرا لتقدمها بتسع ترشيحات في العام الجاري يليها كل من دريك وريانا وكايني ويست الذين حصل كل منهم على ثمانية ترشيحات.

وتتوزع ترشيحات بيونسيه التسعة على الجوائز في فئة أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل في العام، وهي أرفع جوائز غرامي، عن أغنيتها “فورميشن” وألبومها “ليمونيد” ومجموعة أغنيات عن العرق وتمكين المرأة.

وحصلت المغنية البالغة من العمر 35 عاما على 62 ترشيحا لجوائز غرامي وفازت بـ 20 جائزة غرامي على مدار حياتها العملية التي بدأتها قبل نحو 20 عاما.

وحصل كايني ويست الذي حاز ثمانية ترشيحات هذا العام عن ألبومه “ذا لايف أوف بابلو” على 68 ترشيحا على مدار عمله وفاز بالجائزة 21 مرة.

كما تنافس البريطانية أديل غيرها على الجوائز الثلاث الأولى بأغنيتها “هالو” وألبومها “25” وحصلت على خمس ترشيحات.

وقد تضمنت باقي الترشيحات ألبوم “بوربوس” للكندي جاستن بيبر و”فيوز” للمغني دريك و”إيه سيلورز جايد تو إيرث” للمغني وكاتب الأغاني ستيرجل سيمبسون.

وستعلن جوائز هذا العام في حفل تلفزيوني بمدينة لوس أنجلوس يوم 12 فبراير/شباط 2017.

والجدير بالذكر أن جوائز غرامي هي من أكبر الجوائز الموسيقية الأمريكية، ويختار أعلام صناعة الموسيقى كل عام المرشحين والفائزين في أكثر من 80 فئة.