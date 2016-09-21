بيونغ يانغ تؤكد أنها لن تقبل أبدا بنزع سلاحها من جانب واحد

أعلنت كوريا الديمقراطية أنها لن توافق أبدا على نزع سلاحها من جانب واحد ولن ترضخ لضغوط الولايات المتحدة التي تسعى إلى فرض سيطرتها على شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية في بيان اليوم “إن واشنطن دائما تعتبر خطوات بيونغ يانغ الخاصة بتعزيز قدراتها الدفاعية استفزازا لتبرير سياستها العدوانية تجاه كوريا الديمقراطية” مؤكدة أن الجمهورية ستواصل زيادة قدراتها النووية للردع وستتخذ إجراءات مضادة لمواجهة التهديدات والابتزازات الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد في لقاء مع نظيره الياباني ونظيرته الكورية الجنوبية في نيويورك استعداد واشنطن لبحث قضية التسوية السلمية مع بيونغ يانغ في حال موافقة الأخيرة على مناقشة نزع سلاحها النووي.

وكانت قاذفتان أمريكيتان قامتا بالتحليق فوق كوريا الجنوبية حيث هبطت إحداهما في قاعدة جوية تبعد 40 كم إلى الجنوب من العاصمة سيئول بحجة الحفاظ على أمن شبه الجزيرة الكورية.