بيونغ يانغ تبدأ بتفكيك منشآتها الصاروخية

بدأت كوريا الشمالية بتفكيك موقع لاختبار محركات الصواريخ، تنفيذا للوعد الذي قطعه زعيمها كيم جونغ أون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمتهما التاريخية مؤخرا.

مصادر إعلامية ذكرت أن صورة جديدة للأقمار الاصطناعية، التقطت في 20 تموز، تبين المنشآت الرئيسية التي يتم تفكيكها في محطة إطلاق الأقمار الاصطناعية في سوهاي، التي تعتبر الموقع الرئيس الذي تستخدمه بيونغ لإطلاق الصواريخ منذ 2012.

وتشمل المرافق مبنى معالجة محمولا على السكك الحديدية، يستخدم لتجميع الصواريخ الفضائية قبل نقلها إلى منصة الإطلاق، كما تم تفكيك منصة اختبار لمحركات الصواريخ التي تم استخدامها لبناء محركات الوقود السائل للصواريخ الباليستية.

وبحسب المصادر، فإن هذه المرافق لعبت دورا مهما في تطوير تقنيات برنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في الشمال، وأن هذه الجهود تمثل إجراء مهما لبناء الثقة من جانب كوريا الشمالية، مضيفة بأن العمل ربما بدأ في وقت ما خلال الأسبوعين الماضيين.