بيونغ يانغ لن تقوم بنزع السلاح النووي في خطوة أحادية تحت أي ظرف

أكد وزير خارجية كوريا الديمقراطية راي يونغ أن بلاده لن تقوم بنزع السلاح النووي في خطوة أحادية تحت أي ظرف إلا إذا شعرت بثقة كافية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف راي في كلمة له اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك: إن نزع السلاح النووي يجب أن يتحقق بشكل تدريجي وأن تصحبه إجراءات لبناء الثقة لافتاً إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده تفاقم انعدام الثقة بواشنطن.

وأشار الوزير الكوري الديمقراطي إلى أن بلاده ورغبة منها في بناء الثقة اتخذت عدداً من التدابير في إطار حسن النوايا مثل إيقاف التجارب النووية والتجارب على الصواريخ العابرة للقارات وتفكيك وإغلاق مقار التجارب النووية بشكل شفاف إلا أنها لم تجد رداً مشابها من الولايات المتحدة التي تصر أولاً على نزع السلاح النووي وتقوم بزيادة مستوى الضغوط من خلال العقوبات لتحقيق هدفها بشكل قسري.

وشدد راي على أن مفتاح توطيد الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية يقضي بتنفيذ البيان المشترك مع الولايات المتحدة المعتمد في قمة الرئيسين الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون والأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة.

وكان ترامب وكيم وقعا في الـ 12 من حزيران الماضي في سنغافورة وثيقة مشتركة شاملة تضمنت التزام بيونغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الديمقراطية.