بيونغ يانغ: ما تفعله أمريكا هو إعلان حرب

أعلنت كوريا الديمقراطية اليوم أنها ستتخذ “إجراءات دفاعية قاسية” في حال فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا عليها .

ونقلت وكالة الانباء الرسمية في كوريا الديمقراطية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية قوله: إن “فرض حصار بحري سيشكل انتهاكا صارخا لكرامة وسيادة بلادنا وفي حال حاولت واشنطن وأتباعها اتخاذ مثل هذه الخطوة ضد كوريا الديمقراطية فسوف ننظر إليها على أنها اعلان حرب ونرد عليه باجراءات دفاعية مضادة لا رحمة فيها كما حذرنا مرارا”.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب “سيتخذ خطوة خطيرة وكبيرة للغاية باتجاه الحرب النووية من خلال السعي لفرض مثل هذا الحصار”.

من جانبه أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في تصريحات خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي “مون جي ان” الذي يزور الصين نقلتها وكالة شينخوا الصينية للانباء أن بكين وسيئول تجمعهما مصالح مشتركة مهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية مضيفا: إن الصين ستواصل التنسيق والاتصال مع سيئول للحفاظ على الاستقرار ومنع الحروب في شبه الجزيرة وتعزيز السلام والمحادثات هناك .