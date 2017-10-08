ب 4 آلاف عنوان… انطلاق فعاليات شغف الثقافي بالسويداء

انطلقت في صالة المركز الثقافي العربي بالسويداء اليوم فعاليات الدورة الـ 52 لمشروع شغف الثقافي.

وتتضمن فعاليات الدورة الحالية معرض الكتاب التبادلي (كتابك القديم هو كتابي الجديد) الذي يضم نحو 4000 عنوان متنوع بهدف إغناء المعرض وإتاحة الفرصة لرواده للإطلاع عليها الى جانب فعالية القارئ الصغير ضمن برنامج التمكين للغة العربية والتي تتضمن حلقات كتاب للأطفال وجلسات قراءة تفاعلية وتنمية مهارات الأداء اللغوية لديهم وتشجيعهم على المطالعة. بالإضافة إلى فعالية الرسام الصغير وكذلك فعالية العازف الصغير ويبلغ عدد الاطفال في كل دورة نحو 60 طفلاً وطفلة تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً.

كما تشمل الفعاليات التي تستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري عرض فيلم سينمائي جيمي ماركس ميت وجلسة استماع موسيقية لأغاني الفنان الكبير صباح فخري بإشراف الفنان غسان أبو لطيف. بالإضافة إلى الفرجة المسرحية حكواتي شغف من إعداد الفنان وجيه قيسية.

وأشار مدير ثقافة السويداء منصور حرب هنيدي في تصريح له اليوم إلى أن فعاليات مشروع شغف المتنوعة تسهم بشكل كبير في تشجيع الحركة الثقافية بالمحافظة وخاصة معرض الكتاب التبادلي الذي يتيح الفرصة للمهتمين بالشأن الثقافي للإطلاع على العديد من العناوين المتنوعة شهرياً من خلال عملية تبادل الكتب التي يتضمنها المعرض والتي تناسب اهتمامات وميول مختلف الشرائح العمرية في مجالات فنية وأدبية وعلمية.

يشار إلى أن مشروع شغف الثقافي الشهري انطلق في السويداء في تموز عام 2013 ويهدف إلى الارتقاء بالحالة التفاعلية في تبادل الثقافة واكتشاف الطاقات الفنية والأدبية الإبداعية.