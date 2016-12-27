تأجيل الامتحانات في جامعة السويداء الى وقت يحدد لاحقا

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء عن تعليق الدوام وتأجيل الامتحانات الجامعية العملية لهذا اليوم الثلاثاء في جميع كلياته الى وقت يحدد

لاحقا، حرصا على سلامة الطلاب بسبب الاحوال الجوية السائدة.

وأوضح رئيس فرع الجامعة الدكتور منصور حديفة أنه ونظرا للحالة الجوية السائدة وحرصا على سلامة الطلبة تقرر تعليق الدوام وتأجيل الامتحانات العملية المقررة اليوم الى وقت لاحق، على أن يتم الاعلان عن مواعيدها لاحقا في الكليات، لافتا الى أنه سيتم التعامل مع باقي المواد العملية يوما بيوم بحسب الظروف الجوية.

ويضم فرع جامعة دمشق في السويداء كليات الفنون الثانية والهندسة الزراعية الثانية والاداب والعلوم الانسانية الثانية والتربية الثانية

والعلوم الرابعة والاقتصاد الرابعة والهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية.