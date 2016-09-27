تأجيل الانتخابات الآسيوية لمجلس “الفيفا”

وجه مسؤولو كرة القدم الآسيوية الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول، ضربة قوية للاتحاد الدولي “فيفا”، وقرروا تأجيل الانتخابات على ثلاثة مقاعد في “الفيفا” بسبب خلاف حول استبعاد المرشح القطري.

وفي حضور جياني انفانتينو رئيس “الفيفا”، رفض ممثلو الاتحادات الوطنية في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، الذين تمت دعوتهم من أجل الانتخابات، رفضوا جدول الاجتماع.

ورفع 42 من أصل 44 عضوا يملكون حق التصويت بطاقة “لا” عندما طلب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي تمرير جدول الجمعية العمومية.

وحرم الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الأحد 25 سبتمبر/أيلول، القطري سعود المهندي من خوض الانتخابات ، بسبب تحقيق جار في لجنة القيم، وهو ما ترك وقتا غير كاف أمام مرشحين جدد للانضمام إلى الستة الآخرين المتبقيين في السباق.

وأوصى محقق في لجنة القيم بالفيفا الشهر الماضي، بإيقاف المهندي لعامين ونصف العام على الأقل بسبب رفضه التعاون مع التحقيق.

ولم يكشف الفيفا عن تفاصيل بشأن موضوع هذا التحقيق، لكنه قال إنه لا علاقة له بكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وقال الأمين العام ويندسور جون إن الاتحاد الآسيوي سيحدد موعدا جديدا للجمعية العمومية غير العادية بعد التشاور مع الفيفا.