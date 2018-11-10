تأجيل “السوبر كلاسيكو” لسوء الأحوال الجوية

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية، اليوم السبت، تأجيل المواجهة المرتقبة بين بوكا جونيورز وريفر بليت، في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر الحساب الرسمي للبطولة، عبر موقع التواصل تويتر، أن المباراة النهائية بين الفريقين، والتي كانت ستقام اليوم السبت، تقرر تأجيلها بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب لابوموبونيرا، معقل بوكا جونيورز.

ولم يتحدد موعد إقامة لقاء الذهاب، إلا أن بعض التقارير الصحفية، خاصة الواردة من شبكة “TyC” الأرجنتينية، أشارت إلى إمكانية إقامة اللقاء، يومي الإثنين أو الأربعاء المقبلين.

ويعد الديربي الأرجنتيني، واحدًا من أعنف وأقوى الديربيات في العالم، خاصة على المستوى الجماهيري، وهو ما يضيف المزيد من الإثارة على نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس.