تأجيل امتحانات الصفوف الانتقالية في محردة..!!

أعلن مدير التربية في محافظة حماة يحيى منجد عن تأجيل امتحانات اليومين الأول والثاني من امتحانات الصفوف الانتقالية في جميع مدارس محردة، وذلك حتى يتم اصلاح التجهيزات التي تعرضت للتخريب جراء الاعتداءات الإرهابية.

وبين منجد أنه ستتم إقامة الامتحان لهذين اليومين بعد اختتام فترة الامتحان في الـ11 من الشهر الجاري مباشرة.

مدير تربية حماة تفقد عددا من المدارس في مدينة محردة لمعرفة مدى جاهزيتها لإجراء امتحانات الصفوف الانتقالية أو شهادتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، حيث اطلع على الأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات الإرهابية، داعيا دائرة الأبنية المدرسية لإجراء الصيانة اللازمة مباشرة.