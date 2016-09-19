تأجيل موعد اجتماع منتجي النفط في الجزائر

أفادت وسائل إعلامية أن اجتماع منتجي النفط من داخل منظمة “أوبك” وخارجها غير الرسمي تأجل ليوم واحد إلى الـ 28 من الشهر نفسه.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية عن مصدر مطلع أن الاجتماع المنعقد في الجزائر على هامش منتدى الطاقة تقرر عقده في الـ 28 بدلا من الـ 27 من أيلول الجاري.

وأرجع المصدر هذا التأجيل إلى مسائل تنظيمية تهدف لعدم تعارض الاجتماع مع برنامج منتدى الطاقة الدولي.

ومن المتوقع أن يناقش منتجو النفط خلال اجتماعهم هذا التدابير الممكن اتخاذها لتحقيق استقرار سوق النفط، ومنها تثبيت إنتاج النفط، لكن المحللين يشكون من أن تجميد الإنتاج من شأنه أن يساهم في ارتفاع أسعار النفط في سوق تعاني من تخمة مفرطة.