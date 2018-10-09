دمشق- محمد زكريا:

تماشياً مع القرارات والتسهيلات التي تقدّمها الحكومة لإطلاق العملية الإنتاجية، وإيجاد البيئة التشريعية المناسبة للتوسّع بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبناء على ما تمّ إقراره في لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء، أعلن مصرف سورية المركزي عن تأسيس مؤسسة ضمان مخاطر القروض المتوسطة والصغيرة، والتي تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصارف في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مستوى الخدمات المالية، ودعم استقرارها.

وتعمل المؤسسة على توفير الضمانات اللازمة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل دون أن تشكّل أعباء مالية إضافية عليها، الأمر الذي يشجعها على استمرار وإنشاء مشاريع في مختلف القطاعات الحرفية والخدمية.

وتولّى المصرف إجراءات التأسيس من خلال اجتماعات المؤسسين وصولاً لإعداد النظام الأساسي بصيغته النهائية والذي تمّت المصادقة عليه من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث تمّ التوافق خلال هذه الاجتماعات على كيفية توزيع أسهم رأس المال على المصارف ومؤسسات التمويل الصغير، وبالتالي تمّت المساهمة من جميع المصارف العامة والخاصة ومؤسسات التمويل الصغير.

كما تمّ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، الذي تكوّن من3 أعضاء من المصارف العامة و3 من المصارف الخاصة وعضو من مؤسسات التمويل الصغير فضلاً عن عضوية مجلس النقد والتسليف ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدر قراراً بتصديق النظام الأساسي لمؤسسة ضمان مخاطر القروض المساهمة المغفلة ومركزها دمشق.