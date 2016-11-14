تأشيرات الدخول بين روسيا وإيران قد تلغى قريباً

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن تأشيرات دخول المواطنين الروس إلى إيران والإيرانيين إلى روسيا قد يتم إلغاؤها قريباً.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ماتفيينكو قولها: إن الاتفاقيات الأخيرة التي توصل إليها الجانبان والتي تقترح وضع تسهيلات فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول لفئات معينة من المسافرين بين البلدين ساعد في مضاعفة عدد الرحلات من إيران إلى روسيا العام الماضي كما ارتفعت الرحلات من روسيا لايران.

وأضافت إن أجهزتنا القنصلية تواصل حالياً بحث فرض المزيد من التسهيلات لنظام الفيزا بما يتضمن المجموعات السياحية المنظمة وكذلك متطلبات التأشيرات لباقي المسافرين وقد يتم إلغاء الفيزا بشكل كامل لاحقاً لان من شان ذلك فتح فرص كبيرة للشركات والشباب ولتبادل الطلاب والمبادلات السياحية وهذا أمر مهم سواء من الناحية الاقتصادية أو الإنسانية وكذلك في تحسين العلاقات الودية بين بلدينا.

وذكرت ماتفيينكو أن رئيس مجلس الشورى الإيراني على لاريجاني سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا العام المقبل وقالت: دعوت زميلي للقيام بزيارة رسمية لروسيا وقال انه يقبل دعوة

وكانت ماتفيينكو بدأت الأحد زيارة لإيران تستغرق يومين تأتي بعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد على خامنئي والرئيس حسن روحاني على هامش مشاركته في قمة الدول المصدرة للغاز التي انعقدت بطهران مؤخراً.